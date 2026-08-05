استاندار آذربایجان شرقی اعلام کرد: عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس شاخص‌های مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین ارزیابی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست عصر امروز در جلسه کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی و آب استان که با محوریت بررسی شیوه‌نامه اجرایی نظام مدیریت، پایش و بهینه‌سازی مصرف آب و حامل‌های انرژی برگزار شد اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برای شرایط مختلف احتمالی در حوزه آب و انرژی برنامه‌های عملیاتی داشته باشند و با پیش‌بینی سناریو‌های بدبینانه، آمادگی لازم برای مدیریت بحران‌های احتمالی را فراهم کنند.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات تخصصی استان از مسیر‌های ملی افزود: دستگاه‌های متولی حوزه آب و انرژی باید از ظرفیت دستگاه‌های مرکزی برای رفع چالش‌های موجود استفاده کرده و موضوعات تخصصی خود را با جدیت دنبال کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه آب و انرژی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان باید با نگاهی سیستمی، نشست‌های هماهنگ و مستمر برگزار کنند تا تعاملات لازم برای مدیریت بهینه منابع و ارائه خدمات پایدار شکل بگیرد.

سرمست همچنین با اشاره به احتمال کسری گاز در کشور به دلیل برخی حوادث در مناطق جنوبی تصریح کرد: باید برای مدیریت مصرف گاز در استان، برنامه‌ای شاخص، هدفمند و قابل اجرا تدوین شود تا در فصل سرد سال با کمترین چالش مواجه شویم.

وی اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی را یکی از راهکار‌های مهم برای عبور موفق از فصل زمستان عنوان کرد و افزود: فرهنگ‌سازی و مدیریت صحیح مصرف می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از بروز قطعی گاز و کاهش فشار بر شبکه داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی در شرایط عدم قطعیت خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر شرایط عادی، سناریو‌های بدبینانه را نیز پیش‌بینی کرده و برای سطوح مختلف بحران، برنامه‌های اجرایی مشخص و عملیاتی داشته باشند.

سرمست توسعه زیرساخت‌های حوزه انرژی و اصلاح الگوی مصرف را از اولویت‌های مدیریت استان برشمرد و افزود: برای ارتقای زیرساخت‌های انرژی و مدیریت مصرف، لازم است اقدامات پیشگیرانه و برنامه‌ریزی‌های لازم از هم‌اکنون انجام شود.

وی ادامه داد: رویکرد مدیریت استان، آمادگی برای سخت‌ترین شرایط است و باید در چند سطح، برنامه و سناریوی مشخص وجود داشته باشد تا در صورت وقوع هر شرایطی، تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و دقت انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: دولت توجه ویژه‌ای به کارگروه مدیریت بهینه مصرف انرژی دارد و ارزیابی عملکرد مدیران نیز بر اساس شاخص‌های مرتبط با چهار حوزه مهم آب، گاز، برق و بنزین انجام خواهد شد.