معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گفت: با تکمیل طرح توسعه ایستگاه رازی و افزایش ظرفیت این پایانه به ۶ تن، ظرفیت عملیاتی این ایستگاه ۷۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جبارعلی ذاکر، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، در سفر به شهرستان خوی، ضمن بازدید از مهم‌ترین طرح‌های ریلی و جاده‌ای منطقه، روند اجرای طرح توسعه ایستگاه بین‌المللی رازی، محور خوی–قطور–رازی، تونل‌های در دست احداث این مسیر و طرح ساماندهی سه‌راهی ایواوغلی در مسیر آزادراه تبریز–بازرگان را بررسی و بر تسریع در تکمیل این طرح‌های زیرساختی تأکید کرد.

جبارعلی ذاکر، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نماینده وزیر راه و شهرسازی در منطقه، در سفر به شهرستان خوی از طرح‌های مهم ریلی و جاده‌ای بازدید و آخرین وضعیت اجرای آن‌ها را بررسی کرد.

وی در این سفر از روند اجرای طرح توسعه ایستگاه بین‌المللی رازی، پروژه تعریض و تکمیل محور خوی–قطور–رازی، تونل‌های در دست احداث این مسیر، طرح ساماندهی سه‌راهی ایواوغلی و محور آزادراه تبریز–بازرگان بازدید کرد و با حضور در محل اجرای طرح‌ها، در جریان مسائل فنی، روند پیشرفت عملیات و موانع اجرایی قرار گرفت و بر تسریع در تکمیل آن‌ها تأکید کرد.

در ادامه این سفر، نشست بررسی مسائل و چالش‌های توسعه مرز ریلی رازی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، امام جمعه، فرماندار خوی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در بخشداری قطور برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین نیازهای زیرساختی مرز رازی از جمله حصارکشی و ایزوله‌سازی محوطه ایستگاه، تأمین دستگاه‌های ایکس‌ری ریلی، احداث سکوهای تخلیه و بارگیری و استقرار نمایندگی سازمان استاندارد برای تسهیل فرآیندهای ترانزیتی مطرح و درباره راهکارهای رفع این مشکلات بحث و تبادل نظر شد.

جبارعلی ذاکر در حاشیه این سفر مرز رازی را یکی از مهم‌ترین مبادی ریلی کشور در ارتباط با ترکیه و کریدورهای بین‌المللی دانست و گفت: با تکمیل طرح توسعه ایستگاه رازی، ظرفیت این پایانه به ۶ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

وی افزود: عملیات احداث پنج خط جدید ریلی بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پیش‌بینی می‌شود این طرح تا هفته دولت به بهره‌برداری برسد که با تکمیل آن، ظرفیت عملیاتی ایستگاه حدود ۷۰ درصد افزایش می‌یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از اجرای طرحی برای واگذاری ساختمان‌های بلااستفاده راه‌آهن در ایستگاه رازی به بخش خصوصی خبر داد و گفت: این ساختمان‌ها پس از احیا به مراکز خدماتی، اقامتی، گردشگری و هتل‌های بوتیک تبدیل خواهند شد تا علاوه بر استفاده بهینه از دارایی‌های موجود، زمینه رونق خدمات و گردشگری در این مرز فراهم شود.

ذاکر با اشاره به برنامه‌های توسعه شبکه ریلی کشور اظهار کرد: با اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده، ۱۵ کیلومتر به شبکه ریلی کشور افزوده می‌شود. همچنین در کوتاه‌مدت تجهیزات ایکس‌ری با همکاری پلیس راه‌آهن در اختیار گمرک قرار خواهد گرفت و در فاز دوم توسعه، ساختمان‌های جدید و سکوهای تخلیه و بارگیری احداث می‌شود که ظرفیت تخلیه بار از مرز رازی به ایستگاه‌های پایین‌دست را تا چهار برابر افزایش خواهد داد.

یاسر رهبردین، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به اهمیت راهبردی مرز رازی، خواستار تسریع در تکمیل طرح‌های جاده‌ای و ریلی، به‌ویژه محور خوی–قطور–رازی و تأمین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجارت مرزی شد.

علی علایی، فرماندار خوی نیز با اشاره به پیشرفت ۷۵ درصدی طرح توسعه ایستگاه بین‌المللی رازی، ابراز امیدواری کرد با بهره‌برداری از این طرح در هفته دولت و تکمیل سایر طرح‌های راه و شهرسازی، ظرفیت ترانزیتی، حمل‌ونقل و مبادلات تجاری شهرستان خوی با کشور ترکیه به شکل چشمگیری افزایش یابد.