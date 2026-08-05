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حماسه سازی مردم غیور ایران در تجمعات شبانه

تاریخ سازان ایران در تهزان صد و پنجاه و هفتمین صفحه کتاب میدان داری در خیابان رو هم ورق زدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴- ۲۱:۴۳
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برچسب ها: تجمع مردمی ، اتحاد مردم ایران ، ایستادگی ملت
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