در راستای آماده‌سازی برنامه‌های فرهنگی پس از اربعین، نشست هماهنگی میان مدیران صدا و سیمای لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان و عوامل اجرایی برنامه «میدان‌یار» در خرم‌آباد برگزار شد.

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سردار نعمت الله باقری افزود: هدف ما ایجاد بستری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت میدان‌ها و فضا‌های عمومی است.» به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده سپاه لرستان در نشست هماهنگی برنامه «میدان یار» با مسئولان صدا و سیمای لرستان، با اشاره به ماهیت این برنامه تأکید کرد: «میدان‌یار بر پایه همکاری و هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف طراحی شده است.»سردار نعمت الله باقری افزود: هدف ما ایجاد بستری برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خانواده‌محور با بهره‌گیری از ظرفیت میدان‌ها و فضا‌های عمومی است.»

در ادامه، مدیر کل صدا و سیمای لرستان ضمن اعلام آمادگی کامل رسانه استانی برای اجرای باکیفیت این طرح، افزود: «پخش این برنامه فرهنگی از اول ماه ربیع‌الاول در سیمای استان آغاز خواهد شد.»

حامد فاتحی با دعوت از مردم و خانواده‌ها برای مشارکت در این برنامه، خاطرنشان کرد: «همان‌گونه که مردم در دوران جنگ تحمیلی همچون دژی مستحکم در برابر دشمن ایستادند، امروز نیز با شور، شعور و وحدت، در حمایت از کشور در برابر تهدید‌ها و اقدامات خصمانه ایستاده‌اند.»