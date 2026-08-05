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دو طرح کشاورزی در حوزههای طیور و فرآورده های لبنی در قالب همایش فرصت های سرمایه گذاری اینوا در میاندوآب افتتاح و کلنگزنی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجانغربی در سفر به شهرستان میاندوآب، ۲ طرح مهم در حوزه کشاورزی را در قالب طرح «اینوا» افتتاح و کلنگزنی میکند.
در این سفر، عملیات اجرایی طرح صنایع پاییندستی گوشت قرمز و زنجیره یکپارچه تولید گوشت مرغ با هدف تکمیل زنجیره ارزش در بخش پروتئین، با سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی و ظرفیت ایجاد اشتغال مستقیم برای ۵۰ نفر آغاز میشود.
دومین طرح نیز واحد تولیدی انواع شیرخشک، پودر آبپنیر و روغن کره در روستای قرهورن با سرمایهگذاری ۸۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۶۰ نفر به دست استاندار آذربایجانغربی به بهرهبرداری خواهد رسید که گامی مؤثر در توسعه صنایع تبدیلی بخش دامپروری و کاهش خام فروشی و تقویت تولید داخلی به شمار می رود.