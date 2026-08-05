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در چهارمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، از شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری برای قدردانی از پایداری تولید و مدیریت موفق بحران، «تندیس تابآوری ملی» اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این شرکت در کنار مجموعههای بزرگی همچون فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و فولاد آتیه خاورمیانه که در جریان جنگ آسیب دیده بودند، بهعنوان یکی از واحدهای پیشرو در مدیریت بحران مورد تقدیر قرار گرفت.
این تندیس بهعنوان پاسداشت رویکرد شرکت فولاد سفیددشت در مدیریت بحران، تداوم فرآیند تولید، صیانت از سرمایههای انسانی، اتکا به توان داخلی و بازسازی سریع زیرساختهای آسیبدیده اهدا شد. حضور این مجموعه در کنار شرکتهای استراتژیک کشور در این مراسم، نشاندهنده جایگاه کلیدی فولاد سفیددشت در حفظ پایداری صنعت فولاد ایران در شرایط بحرانی و چالشبرانگیز است.