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آغاز موج بازگشت زائران اربعین از مرز شلمچه

همزمان با پایان مراسم اربعین حسینی، موج بازگشت زائران از مرز بین‌المللی شلمچه آغاز شده و تردد در این گذرگاه مرزی با ارائه خدمات به زائران در جریان است.
عکاس :مبینا عیدانی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ - ۲۱:۱۵
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برچسب ها: اربعین ، مرزشلمچه ، راهپیمایی اربعین
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