آغاز موج بازگشت زائران اربعین از مرز شلمچه

همزمان با پایان مراسم اربعین حسینی، موج بازگشت زائران از مرز بین‌المللی شلمچه آغاز شده و تردد در این گذرگاه مرزی با ارائه خدمات به زائران در جریان است.

عکاس : مبینا عیدانی