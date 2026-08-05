باهدف حذف مدارس کانکسی و تراکم جمعیت دانش‌آموزی ۴مدرسه تا مهرماه امسال تکمیل و تحویل ناحیه ۲ آموزش و پرورش ارومیه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ابراهیم شکوری، مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه، با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر ۱۴ طرح آموزشی ناتمام با پیشرفت فیزیکی بین ۷۰ تا ۹۰ درصد در این ناحیه وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مقرر است ۴ مورد از آنها تا مهرماه امسال تکمیل و تحویل داده شوند.

وی افزود: ناحیه ۲ ارومیه در حاشیه شهر واقع شده و از مناطق مهاجرپذیر با جمعیت دانش آموزی بالا محسوب میشود. در حال حاضر، ۶ هزار و ۷۴۰ دانش‌آموز در محدوده موسوم به «بادکی » و مسیر کشتارگاه تحت پوشش این مدیریت قرار دارند که تکمیل مدارس نیمه‌تمام در این منطقه، تأثیر مستقیمی بر ساماندهی فضای آموزشی خواهد داشت.

شکوری با اشاره به وجود ۳ مدرسه ناتمام در منطقه بادکی، تأکید کرد: تحویل این طرح‌ها تا مهر، امکان حذف کانکسهای موقت را فراهم میکند و دانش آموزان می‌توانند در مدارس استاندارد و ایمن تحصیل کنند. این اقدام نه تنها تراکم بالای کلاسها را کاهش می‌دهد، بلکه با پوشش بهتر جمعیت دانش‌آموزی، نرخ پوشش تحصیلی را در این منطقه پرجمعیت بهبود می‌بخشد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ ارومیه در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم پیگیریها، سایر طرح های ناتمام نیز طبق اولویت‌بندی، به سرعت به بهره برداری برسند و دغدغه خانواده ها در حوزه کمبود فضای آموزشی مرتفع شود.