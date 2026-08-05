کاروان مسیرهوایی زائران کیش از مراسم پیاده روی اربعین حسینی با استقبال امام جمعه کیش و جمعی از ساکنان کیش وارد کیش شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، گروه زائران اربعین کیش پس از یک هفته حضور در عتبات عالیات و زیارت شهر‌های مقدس نجف اشرف، کاظمین، سامراء و کربلای معلی به کیش بازگشت.

سعید زاهدی، مدیر کاروان مسیر هوایی زائران مراسم پیاده روی اربعین حسینی، گفت:در حدود ۳۰۰ زائر در مسیر زمینی و هوایی برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی از کیش اعزام شدند و براساس برنامه ریزی پس از اتمام مراسم به کیش بازگشتند.