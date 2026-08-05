رئیس ستاد مرکزی اربعین از خروج بیش از ۳ میلیون زائر و بازگشت میلیونی آنان خبر داد و استاندار ایلام از ثبت سقف جابه‌جایی با بیش از یک هزار و ۸۰۰ اتوبوس در یک روز در پایانه برکت گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست ستاد ویژه اربعین با حضور علی‌اکبر پورجمشیدیان رئیس ستاد مرکزی اربعین، احمد کرمی استاندار ایلام و جمعی از مسئولان برگزار شد.

پورجمشیدیان با اعلام آخرین آمار تردد گفت: تا ساعت ۱۶ امروز، شمار زائران خروجی از مرز‌های کشور به بیش از ۳ میلیون و ۳۵۲ هزار نفر رسیده و بیش از ۲ میلیون و ۸۲۸ هزار نفر نیز به کشور بازگشته‌اند.

وی با تقدیر از مردم ایلام و مهران، خدمات و مهمان‌نوازی آنان را در تسهیل تردد میلیون‌ها زائر ستود و گفت: حدود ۵۲۰ هزار زائر هنوز در عراق حضور دارند و دستگاه‌ها باید تا پایان بازگشت آنان در آماده‌باش بمانند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین، اربعین را یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقل جهان دانست و تأکید کرد با اجرای طرح‌های جدید، زمان کنترل گذرنامه در مرز‌ها از چند ساعت به چند ثانیه کاهش یافته است.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت اقتصادی اربعین برای توسعه مناطق مرزی تأکید کرد و از پیگیری ایجاد بازارچه‌های دائمی در مهران خبر داد.

کرمی استاندار ایلام نیز گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تردد در استان ایلام به ثبت رسیده است.

وی افزود: در روز بیستم صفر، همزمان با اربعین حسینی، میزان تردد نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در شانزدهم صفر ۲۱ درصد و در پانزدهم صفر ۱۴.۳ درصد افزایش تردد ثبت شده است.

استاندار ایلام با اشاره به فعالیت ناوگان حمل‌ونقل گفت: در پایانه برکت طی ۲۴ ساعت گذشته، یک هزار و ۸۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران فعالیت داشته‌اند که نسبت به سال گذشته رکورد جدیدی محسوب می‌شود.