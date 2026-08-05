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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با اشاره به پیام حضور گسترده مردم در اجتماعات مذهبی، تشییع شهدا و راهپیمایی اربعین گفت: این حضورها نشاندهنده قوت ارادههای پولادین، بصیرت، آگاهی، توکل به خدا و امید به آینده در ملت ایران و سایر آزادگان جهان است و برای دشمنان نیز پیام شکست دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجتالاسلام و المسلمین سیدابوالحسن فاطمی در آیین پیاده روی جاماندگان اربعین در شهرکرد زیارت اربعین را سندی ارزشمند دانست و افزود: انسان همواره در معرض انتخاب و امتحان است و باید مسیری را برگزیند که به کمال، رشد معنویت، انسانیت، شرف و فضیلت منتهی شود.
وی با بیان اینکه واقعه عاشورا نماد انتخاب مسیر حق در برابر باطل است، افزود: امام حسین (ع) و یارانش در آخرین لحظات نیز مسیر حق را انتخاب کردند و انسان باید با شناخت و بصیرت، راه درست را تشخیص دهد.
فاطمی با اشاره به تحولات سالهای اخیر و رفتار برخی قدرتهای زورگو در جهان گفت: انتخاب مسیر مبتنی بر ثروت، ریاست و منافع شخصی و دوری از ارزشهای انسانی، سرانجامی جز نابودی ندارد و کسانی که در برابر جبهه حق قرار میگیرند باید بدانند با چه حقیقتی مواجه هستند.