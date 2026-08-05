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رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش آذربایجان غربی از افزوده شده ۷۲ فضای ورزشی به فضاهای ورزشی استان تا پایان سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهروز علیزاده، رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی این اداره کل، از رشد قابلتوجه سرانه فضاهای ورزشی ویژه دانشآموزان استان در دو سال اخیر خبر داد.
علیزاده با اعلام این مطلب اظهار داشت: «در پایان سال ۱۴۰۳، میانگین سرانه فضای ورزشی دانشآموزی استان به ازای هر دانشآموز ۳۱ سانتیمتر بود که با اقدامات مؤثر انجامشده، این شاخص با رشد چشمگیری روبهرو شده است.»
وی افزود: «در سال گذشته موفق به احداث و بهرهبرداری از ۱۲۸ فضای ورزشی جدید شدیم و در سال جاری نیز ۷۲ فضای دیگر به مجموعه ورزشی استان اضافه خواهد شد. با احتساب این ۲۰۰ فضای ورزشی که شامل چمنهای مصنوعی، کفپوشهای فضای باز و کلاسهای درس تربیت بدنی میشود، میانگین سرانه فضای ورزشی هر دانشآموز به ۳۸/۳۸ سانتیمتر ارتقا پیدا میکند.»
رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی استان در ادامه با اشاره به روند رو به رشد این حوزه تصریح کرد: «در مجموع طی دو سال تحصیلی اخیر، سرانه فضای ورزشی دانشآموزی استان سالانه به میزان ۷ سانتیمتر افزایش یافته که نشان از عزم جدی مجموعه آموزش و پرورش برای توسعه زیرساختهای ورزشی و ارتقای سلامت جسمانی دانشآموزان دارد.»
علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: «این پیشرفتها گامی مؤثر در جهت عدالت آموزشی و ورزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیتهای بدنی دانشآموزان در سراسر استان محسوب میشود.»