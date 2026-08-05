سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین گفت: روند ثبت جهانی قلعه الموت و استحکامات وابسته به آن از سال ۱۳۷۹ آغاز شده و تاکنون ۱۶ فصل کاوش و مطالعات پژوهشی برای تکمیل پرونده این اثر انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مریم مهدوی، سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز قزوین با اشاره به آغاز روند ثبت جهانی قلعه الموت اظهار داشت: از سال‌های گذشته، یکی از سیاست‌های اصلی سازمان میراث فرهنگی، شناسایی آثار تاریخی دارای ارزش جهانی و تشکیل پایگاه‌های پژوهشی برای این آثار بوده است.

وی افزود: تشکیل این پایگاه‌ها با هدف انجام مطالعات جامع، تهیه مستندات علمی و گردآوری اطلاعات کامل درباره آثار تاریخی انجام می‌شود تا در صورت معرفی آنها به جهان، پرونده‌ای دقیق و مستند در اختیار نهاد‌های بین‌المللی قرار گیرد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین ادامه داد: با همین رویکرد، روند ثبت جهانی قلعه الموت از سال ۱۳۷۹ آغاز و پایگاه پژوهشی تاریخی الموت نیز به ریاست حمیده چک، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، تشکیل شد.

مهدوی گفت: از سال ۱۳۷۹ تاکنون، هر سال برنامه‌ای مشخص برای مطالعه، کاوش، حفاظت و مستندسازی قلعه الموت تدوین و اجرا شده است. این قلعه همچنین در سال ۱۳۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه مطالعات مربوط به ثبت جهانی قلعه الموت در قالب یک برنامه بلندمدت دنبال شده است، افزود: در طول این سال‌ها، ۱۶ فصل کاوش باستان‌شناسی در این محوطه انجام شده و پس از هر فصل کاوش، بررسی‌های علمی و پژوهشی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین توضیح داد: هر فصل کاوش ممکن است حدود ۳۰ تا ۴۰ روز به طول بینجامد، اما این زمان تنها به عملیات میدانی و دستیابی به یافته‌ها اختصاص دارد. پس از کشف و آشکارسازی یافته‌ها، مراحل مطالعه، بررسی، مستندسازی و تعیین دوره تاریخی آنها آغاز می‌شود که گاهی به یک سال یا بیشتر زمان نیاز دارد.

مهدوی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، هر فصل کاوش را باید مجموعه‌ای از فعالیت‌های میدانی و مطالعاتی دانست که ممکن است یک سال یا حتی بیشتر زمان ببرد؛ زیرا تکمیل مستندات و پژوهش‌های علمی، از الزامات اصلی برای تهیه پرونده ثبت جهانی قلعه الموت است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، بر اهمیت راهبردی ثبت آثار تاریخی و طبیعی در سطح جهانی تأکید کرد و اظهار داشت که ثبت جهانی آثار، فراتر از یک نام، ابزاری برای معرفی تمدن و فرهنگ یک ملت به جامعه بین‌المللی است.

مریم مهدی، پیرامون ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی، خاطرنشان کرد که ثبت جهانی یک اثر، دریچه‌ای رو به سوی جهانیان می‌گشاید تا با تمدن و پیشینه تاریخی منطقه آشنا شوند. وی با اشاره به اینکه مسئولیت حفظ و نگهداری از این آثار تنها بر عهده دستگاه‌های اجرایی و دولت نیست، بر نقش حیاتی «مسئولیت اجتماعی» شهروندان و گروه‌های مختلف تأکید کرد.

وی همچنین افزود که با تبدیل شدن یک اثر به میراث جهانی، پتانسیل جذب منابع و حمایت‌های بین‌المللی برای نگهداری و توسعه آن افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند منجر به ایجاد فرصت‌های جدید در حوزه گردشگری و حمایت‌های مردمی شود.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان قزوین با اشاره به اهمیت تاریخی و فرهنگی قلعه الموت، اعلام کرد که پرونده ثبت جهانی این اثر با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه ایراد فنی، مورد تأیید یونسکو قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه تمامی آراء در جریان رای‌گیری، مثبت بوده و هیچ رای منفی برای این اثر ثبت نشده است، این اتفاق را یک موفقیت بین‌المللی بزرگ دانست.

مهدوی در ادامه توضیح داد که این موفقیت، حاصل یک شبه نیست؛ بلکه نتیجه ۲۵ سال پژوهش، مستندسازی و تهیه پرونده‌ای است که با دقت بسیار بالا و بر اساس مولفه‌های نظام حکمرانی و مهندسی تدوین شده است. وی خاطرنشان کرد که پس از ارسال پرونده، تیم کارشناسی یونسکو در مهر ماه سال ۱۴۰۴ با حضور در ایران، صحت تمامی موارد قید شده در پرونده را بررسی و تأیید کردند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین از اهمیت تاریخی و جهانی قلعه حسن صباح و برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این منطقه خبر داد.

مریم مهدوی با اشاره به پیشینه تاریخی قلعه حسن صباح اظهار کرد: این قلعه از مهم‌ترین پایگاه‌های حکومت اسماعیلیان بوده و از سال ۴۸۳ هجری قمری به مرکز فرمانروایی آنان تبدیل شده است.

وی افزود: قلعه حسن صباح تا سال ۶۵۴ هجری قمری و زمان حمله هلاکوخان مغول، مرکز اصلی حکومت اسماعیلیان بود و سپس در سال ۶۷۴ هجری قمری بار دیگر این حکومت در این قلعه احیا شد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان قزوین با بیان اینکه این اثر تاریخی از جایگاه ویژه‌ای در جهان برخوردار است، گفت: در جریان کاوش‌های انجام‌شده، بخشی از این مجموعه با عنوان «مولا سرا» خواناسازی و برای بازدید عموم آماده شده است؛ مکانی که محل استقرار بزرگان و فرمانروایان آن حکومت بوده است.

مهدوی همچنین با اشاره به روند ثبت جهانی این اثر تاریخی تصریح کرد: اقدامات لازم برای رفع برخی کمبودها و الزامات موردنظر یونسکو با همکاری مجموعه مدیریتی استان و دستور استاندار انجام شد و ارزیابان نیز در این زمینه حضور یافته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: ثبت جهانی، آغاز مسیر توسعه است نه پایان آن؛ چراکه پس از ثبت، باید برای جذب گردشگر، ارتقای امنیت و سلامت گردشگران، و تقویت زیرساخت‌های لازم برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قزوین با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری بدون زیرساخت ممکن نیست، گفت: جاده، اقامتگاه، خدمات بهداشتی و فرهنگی از مهم‌ترین نیازهای این حوزه است و برای تحقق آن‌ها برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در دست اجرا قرار دارد.