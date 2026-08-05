به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، اصغر فتحی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان‌غربی، از عملیاتی شدن مصوبه وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای یارانه‌های نقدی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی خبر داد و عنوان کرد: مرحله اول این کمک‌های دولتی، به حساب بهره‌برداران این استان واریز گردید.

فتحی در ادامه با اشاره به اینکه این اقدام ذیل بسته‌های حمایتی دولت برای تعدیل هزینه‌های تولید و ترغیب کشاورزان به کارگیری کودهای مرغوب برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: کلیه کشاورزانی که نسبت به تأمین و استفاده از کودهای فسفاته و پتاسه مبادرت ورزیده‌اند، مشمول این طرح خواهند بود و مابقی یارانه‌ها نیز به‌تدریج برای سایر متقاضیان واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

وی با یادآوری نقش استفاده متعادل و علمی از نهاده‌های کشاورزی در ارتقاء کمّی و کیفی تولیدات بخش، بیان داشت: «اختصاص یارانه‌های نقدی به کودهای فسفاته و پتاسه، اقدامی کلیدی در پشتیبانی از تولید محصولات اساسی و بهبود معیشت کشاورزان گرامی محسوب می‌شود تا با آسودگی خاطر بیشتری نسبت به تهیه نهاده‌های ضروری خود اقدام نمایند.