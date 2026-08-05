به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی مدیرکل آموزش و پرورش استان، با اشاره به سیاستهای کلان دولت چهاردهم در زمینه توسعه فضاهای آموزشی، اظهار داشت: این استان با چالش جدی کمبود سرانه فضای آموزشی مواجه است که به عنوان یکی از معضلات اصلی نظام تعلیم و تربیت در منطقه محسوب می شود.

علی اکبر صمیمی با تأکید بر عزم جدی همه نهادهای متولی، افزود: استاندار محترم به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش استان، همراه با اداره کل نوسازی مدارس و مجمع خیرین مدرسه‌ساز، موضوع تأمین فضاهای آموزشی را در اولویت کاری خود قرار دادهاند و خوشبختانه با بهره‌گیری از پتانسیل خیرین و حمایت‌های استانی، هم‌اکنون ۲۹۰ پروژه آموزشی معادل یک هزار و ۶۰۰ کلاس درس در دست اجرا دارد.

وی ادامه داد: با تلاش همکاران در اداره کل نوسازی، تاکنون ۵۰۰ کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان شده است و برنامه‌ریزی شده تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید (۱۴۰۵-۱۴۰۶) حدود۲۵۵ کلاس دیگر نیز به بهره‌برداری برسد. همچنین طرحهای باقیمانده با استفاده از اعتبارات دولتی و کمکهای مردمی تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهند شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در خصوص وضعیت مدارس کانکسی نیز تصریح کرد: خوشبختانه ۹۰ درصد از مدارس کانکسی استان ساماندهی شده و تنها ۱۰ درصد باقیمانده (کانکسهای مستقل با جمعیت بالای ده نفر) در شهرها و روستاها در دستور کار قرار دارد و به زودی نسبت به جمعآوری آنها اقدام خواهد شد.