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مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان گفت: مجموع تردد زائران از پایانههای مرزی شلمچه و چذابه به بیش از یکمیلیون و ۹۶۸ هزار نفر رسید و که گویای سهم ۳۶ درصدی مرزهای استان از کل تردد زائران کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی اظهار کرد: از آغاز راهپیمایی اربعین حسینی تاکنون، مجموع تردد زائران از مرزهای کشور ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار و ۳۳۴ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: از ابتدای طرح تاکنون، در پایانه مرزی شلمچه ۸۶۰ هزار و ۸۲۵ زائر از کشور خارج و ۷۱۰ هزار و ۱۹۱ زائر نیز از این مرز وارد کشور شدهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان ادامه داد: مجموع تردد رفت و برگشت زائران از مرز شلمچه یکمیلیون و ۵۷۱ هزار و ۱۶ نفر است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد کاهش نشان میدهد. مرز شلمچه ۲۹ درصد از کل تردد زائران کشور را به خود اختصاص داده است.
خسروی بیان کرد: در این مدت، ۲۲۶ هزار و ۷۶۹ زائر از پایانه مرزی چذابه خارج و ۱۷۰ هزار و ۷۳۴ زائر نیز از این مرز وارد کشور شدهاند.
وی گفت: مجموع تردد رفت و برگشت زائران از مرز چذابه ۳۹۷ هزار و ۵۰۳ نفر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است. سهم مرز چذابه از کل تردد زائران کشور نیز ۷ درصد است.
خسروی افزود: در حال حاضر، ۱۵۰ هزار و ۶۳۴ زائر خارجشده از مرز شلمچه و ۵۶ هزار و ۳۵ زائر خارجشده از مرز چذابه هنوز به کشور بازنگشتهاند؛ از این رو، تأمین و مدیریت ناوگان حملونقل عمومی برای بازگشت زائران با جدیت در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به پیشبینی ورود زائران به مرزهای استان گفت: برای روز چهارشنبه ورود ۶۰ هزار زائر به شلمچه و ۱۷ هزار زائر به چذابه پیشبینی شده است. همچنین برای روز پنجشنبه، ورود ۱۵ هزار زائر به شلمچه و ۱۸ هزار زائر به چذابه برآورد شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان درباره عملکرد ناوگان عمومی در شلمچه بیان کرد: تاکنون ۵ هزار و ۶۹۱ صورتوضعیت برای انتقال ۱۳۲ هزار و ۱۳۲ مسافر به سمت پایانه مرزی شلمچه صادر شده که متوسط ضریب اشغال ناوگان در این مسیر ۲۳٫۲ صندلی بوده است.
خسروی ادامه داد: همچنین ۲ هزار و ۲۸۲ صورتوضعیت برای جابهجایی ۶۷ هزار و ۱۳۸ مسافر از مرز شلمچه صادر شده و ضریب اشغال ناوگان در مسیر بازگشت ۲۸٫۴ صندلی است.
وی افزود: مجموع صورتوضعیتهای صادره به و از پایانه شلمچه ۷ هزار و ۹۷۳ فقره است که ۱۷ درصد کل صورتوضعیتهای صادره برای مرزهای اربعینی کشور را شامل میشود. بیشترین اعزام ناوگان به شلمچه از استانهای کرمان، فارس و تهران و بیشترین بازگشت ناوگان از این مرز به استانهای فارس، کرمان، هرمزگان و بوشهر انجام شده است.
یزدان خسروی با اشاره به تردد خودروها در سطح استان گفت: در این مدت، بیش از ۱۷ میلیون و ۲۰۹ هزار تردد در محورهای خوزستان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش دارد.
وی افزود: محورهای آبادان ـ خرمشهر، بندر امام ـ ماهشهر و شوش ـ اهواز پرترددترین محورهای استان بودهاند. در تردد خودروهای شخصی به سمت شلمچه، بیشترین پلاکهای غیرخوزستانی متعلق به استانهای فارس، بوشهر، کرمان و تهران بوده و در مسیر پایانه چذابه نیز پلاکهای تهران، فارس و اصفهان بیشترین فراوانی را داشتهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در پایان گفت: انتقال ۳۰ تا ۳۵ هزار زائر از پادگان ثامنالائمه به پایانه سیاحت و سپس مرز شلمچه، اجرای کنترل دروازهای، تقویت گشتهای جادهای، تأمین سوخت ناوگان، بهکارگیری ۱۰۹ دستگاه ناوگان شرکتهای نفتی و ۲۰۰ دستگاه ون ۱۱ نفره پلاک اروند و ارسال ۱۵۰ هزار پیامک ایمنی برای کاربران جادهای، از جمله اقدامات انجامشده برای مدیریت تردد و ارتقای ایمنی سفر زائران است.