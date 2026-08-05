شب ۱۵۷ در کرمان؛ استقامت، همبستگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب

شب ۱۵۷ در کرمان؛ استقامت، همبستگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مردم دیار مقاومت در صد و پنجاه‌وهفتمین موج تجمعات شبانه بر حفظ وحدت، بصیرت،استقامت، همبستگی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی تبدیل شده است.

صد و پنجاه‌وهفتمین شب تجمعات مردمی، بار دیگر نشان داد: ملت ایران، با تأسی ازمکتب امام حسین (ع)، راه شهیدان و مسیر عزت و مقاومت را با حضور آگاهانه و مستمر خود ادامه خواهد داد و این عهد مردمی، فراتر از مناسبت‌ها، همچنان پابرجا خواهد ماند.