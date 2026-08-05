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سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان یزد با اعلام پرداخت بیش از ۵ هزار فقره وام ازدواج و فرزندآوری از ابتدای امسال، گفت: محدودیت سهمیه اعتباری استان یزد، مهمترین مانع در تسریع پرداختها به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جنتی مقدم گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، نزدیک به سه هزار فقره وام ازدواج به ارزش یک همت (۹ هزار و ۹۷۷ میلیارد ریال) در استان یزد پرداخت شده است. با این حال، ۷ هزار و ۳۲۴ نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات قرار دارند.
سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان یزد افزود: در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۶۵۱ فقره وام به ارزش ۲ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال پرداخت شده و در حال حاضر حدود ۷ هزار و ۶۹ متقاضی در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.
وی ادامه داد: تقریبا ۹۸ درصد سهمیه استان یزد پرداخت شده است و مشکل اصلی نداشتن سهمیه در استان یزد است که مسئولان استان یزد موضوع را به جد پیگیری کردهاند.
وی با اشاره به روند نظارت بر عملکرد بانکها اظهار کرد: جلسات شورای هماهنگی بانکهای استان یزد و همچنین معاونت اقتصادی استانداری به صورت مستمر عملکرد بانکها را در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رصد میکنند و تاکنون گزارشی مبنی بر کوتاهی بانکها در پرداخت این تسهیلات دریافت نشده است.
سخنگوی شورای هماهنگی بانکهای استان یزد افزود: همه بانکهای عامل متناسب با سهمیه و منابع در اختیار خود برای پرداخت این تسهیلات تلاش کردهاند و بانکهای بزرگ به دلیل گستردگی شبکه، سهم بیشتری در پرداخت وامها داشتهاند.