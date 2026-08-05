با راه اندازی مرکز فوریت‌های برق(۱۲۱)، زمان انتظار برای ارائه خدمات به مشترکان، كاهش یافته و بانک اطلاعاتي از حوادث شبکه برق گردآوري و نقاط ضعفِ شبكه شناسايی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،افزایش رضایتمندی مشترکان و سهولت ارتباط مردم با این شرکت یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان است و در این راستا گام‌های موثری از جمله راه اندازی مرکز فوریت‌های برق است

مرکز فوریت‌های برق (۱۲۱)، برای اجرای مطلوب‌تر طرح تکریم ارباب رجوع، ارائه هرچه بهتر خدمات پس از فروش انشعاب برق، تسریع در رفع مشکلات مردم و اجابت درخواست‌های مشترکان، در این شرکت راه اندازی که علاوه بر ایجاد سهولت در ارتباطات مردم با شرکت، باعث گردآوری بانک اطلاعاتی حوادث و شناسایی نقاط معضل دار شبکه و همچنین کاهش مدت زمان ارائه خدمات شده است.