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دانشگاه علوم پزشکی بم در اجرای طرح پزشک خانواده در کشور، حائز رتبه سوم شده و اجرای این طرح علاوه بر بهآزمایی خانوادهها، در نظام ارجاع هم موثر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ اجرای نظام ارجاع و بهرهگیری از گروههای مراقبت سلامت، امکان شناسایی زودهنگام بیماریها، پایش مستمر وضع سلامت افراد و پیشگیری از بروز عوارض را فراهم میکند و از این رو، یکی از مهمترین راهکارهای مدیریت بیماریهای غیرواگیر محسوب میشود.
فراهم بودن زیرساختهای قانونی و اجرایی، فرصت مناسبی برای ایجاد تحول در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و هدف از حضور تیمهای پایش در دانشگاههای علوم پزشکی نیز شناسایی چالشها و رفع موانع اجرایی این برنامه است.