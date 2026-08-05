استاندار اردبیل در دیدار با رئیس گمرک مرزی جمهوری آذربایجان بر همکاری و مشارکت گمرکات مرزی در راستای تسریع و تسهیل تردد‌ها و توسعه روابط اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز چهارشنبه در سفر به جمهوری آذربایجان و در دیدار با رییس گمرک مرزی این کشور، گسترش همکاری‌های مرزی و رفع موانع فرآیند‌های گمرکی را زمینه‌ساز توسعه تجارت و افزایش مبادلات اقتصادی ایران و این کشور همسایه عنوان کرد.

وی افزود: پیرو تأکید رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، استفاده از ظرفیت‌های مرزی در توسعه تجارت، دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ظرفیت مرزی استان اردبیل با کشور جمهوری آذربایجان در دستور کار است.

استاندار اردبیل قبل از این سفر در بازدید از گمرک بیله‌سوار مغان گفت: امروز در راستای توسعه روابط دو کشور در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری، واردات کالا‌های اساسی با استفاده از ظرفیت مرزی، سومین سفر رسمی با حضور فعالان اقتصادی استان و همراهی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان به این کشور همسایه انجام می‌شود.

امامی یگانه استفاده از ظرفیت گمرک در تسهیل خدمات صادرات و واردات و رایزنی و هماهنگی با گمرکات ایران و جمهوری آذربایجان برای فعالیت ۲۴ ساعته گمرک بیله‌سوار با هدف تسهیل واردات و صادرات را از اهداف این سفر اعلام کرد.

وی بیان کرد: در این سفر استفاده حداکثری از ظرفیت گمرک در واردات و صادرات محصولات و تولیدات پیگیری می‌شود.

استاندار اردبیل تصریح کرد: در پنج ماهه اول سال جاری افزون بر ۱۰۰ میلیون دلار تولیدات استان از طریق گمرک بیله‌سوار صادر و ۹۰میلیون دلار کالای مورد نیاز و مواد اولیه واحد‌های تولیدی وارد شده است.