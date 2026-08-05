به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛مجید دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، با حضور در انبار نفت کرمان، در نشستی با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و نیاز‌های این منطقه رابررسی کرد.

در این نشست، احمد سالاری‌فر، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان، اتصال ریلی انبار نفت کرمان را یکی از مهم‌ترین مطالبات و اولویت‌های این مجموعه برشمرد و افزود: با توجه به ظرفیت بالای ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی، ملاحظات پدافند غیرعامل، ضرورت کاهش مخاطرات ناشی از تردد جاده‌ای نفتکش‌ها و همچنین نقش راهبردی منطقه کرمان در تأمین سوخت ۱۷ منطقه نفتی، اجرای این طرح اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در پیگیری این طرح افزود: مطالعات اقتصادی و پروپوزال اتصال ریلی انبار نفت کرمان تهیه شده و برای انجام پیگیری‌های بعدی به نماینده مردم کرمان و راور ارائه خواهد شد.

سالاری‌فر گفت: از ابتدای امسال تاکنون، اجرای طرح‌های صیانتی در منطقه کرمان منجر به صرفه‌جویی ۳۹ میلیون لیتر سوخت شده که ارزش اقتصادی آن حدود ۵ همت برآورد می‌شود و پیشنهاد شده منابع حاصل از این صرفه‌جویی در مسیر توسعه حمل‌ونقل عمومی و تقویت زیرساخت‌های مرتبط هزینه شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان همچنین از راه‌اندازی عرضه بنزین سوپر نیمه‌یارانه‌ای در جایگاه‌های منتخب شهر کرمان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این طرح در مرحله اجرا قرار دارد و به‌زودی در تعدادی از جایگاه‌های منتخب عملیاتی خواهد شد.

وی از تداوم اجرای طرح تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز (CNG) خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح، به ازای هر خودرو ۷۵ میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته تا فرآیند تبدیل بدون دریافت هزینه از مالکان انجام شود و همچنین برای خودرو‌های اینترنتی استان کرمان، با توجه به اجرای طرح ساماندهی توزیع سوخت، اعتبار ویژه و جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است

سالاری‌فر همچنین درباره طرح ساماندهی توزیع سوخت برای خودرو‌های اینترنتی توضیح داد: یکی از پرسش‌های پرتکرار در این زمینه، نحوه اختصاص سوخت به خودرو‌های اینترنتی است که بر اساس میزان پیمایش و عملکرد خودرو انجام می‌شود.

وی افزود: در کنار سهمیه سوخت تخصیصی، اعتبار ویژه‌ای برای تبدیل خودرو‌های اینترنتی به سوخت CNG نیز در نظر گرفته شده است.

دوستعلی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، بر پیگیری موضوع اتصال ریلی انبار نفت کرمان، اختصاص منابع حاصل از صرفه‌جویی سوخت به توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از اجرای طرح تبدیل رایگان خودرو‌های بنزینی به دوگانه‌سوز تأکید کرد و در این زمینه قول مساعد داد.

در ادامه دوستعلی از مرکز آنی کارت (صدور کارت سوخت) بازدید و در جریان روند صدور کارت سوخت قرار گرفت.