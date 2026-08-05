فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: هیچ‌کس حق ندارد سهم و حقوق استان ایلام را نادیده بگیرد و با تمام توان از حقوق مردم استان در حوزه کشاورزی دفاع خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «سارا فلاحی» نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی در جمع مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، با تأکید بر جایگاه راهبردی استان در حوزه کشاورزی گفت: هیچ‌کس حق ندارد سهم و حقوق استان ایلام را نادیده بگیرد و در مجلس با تمام توان از حقوق مردم استان دفاع خواهیم کرد.

وی توسعه زیرساخت‌های کشاورزی به‌ویژه شبکه‌های آبرسانی، پمپاژ‌ها و کانال‌های انتقال آب را از مهم‌ترین اولویت‌های استان دانست و افزود: نبود اعتبار کافی برای این پروژه‌ها قابل قبول نیست و برای تأمین منابع مالی آنها پیگیری جدی انجام خواهد شد.

فلاحی همچنین بر تعیین تکلیف سریع کشتارگاه‌های نیمه‌تمام، فعال‌سازی واحد‌های تولیدی راکد، تقویت بخش خصوصی واقعی و جلوگیری از خصوصی‌سازی‌های رانتی تأکید کرد و گفت: نباید اجازه داد برخی اقدامات مانع توسعه بخش کشاورزی شود.

نماینده مردم ایلام با انتقاد از نظام پرداخت و تفاوت‌های حقوقی در دستگاه‌های اجرایی، خواستار اصلاح ساختار پرداخت‌ها و توجه بیشتر به معیشت کارکنان جهاد کشاورزی شد و تصریح کرد: امنیت غذایی کشور بدون حمایت از نیرو‌های متخصص و کارکنان این بخش محقق نخواهد شد.

فلاحی همچنین تنظیم بازار، اصلاح ساختار‌های اداری، کاهش بروکراسی، حمایت از نظام مهندسی کشاورزی، توجه به تغییرات اقلیمی و تقویت پشتیبانی امور دام را از دیگر اولویت‌های حوزه کشاورزی برشمرد و اعلام کرد: هر موضوعی که برای رفع مشکلات این بخش نیازمند پیگیری در سطح ملی باشد، با جدیت دنبال خواهد شد.