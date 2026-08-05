مسافران کربلا پس از حضور در بزرگترین همایش عاشقان حسینی، با کوله‌باری از معنویت به خانه برمی‌گردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ دبیر ستاد اربعین حسینی (ع) استان کرمان در این باره گفت: تاکنون حدود 95 زائران اربعین که از طریق ناوگان زمینی ،ریلی وهوایی به کربلا ی معلی مشرف شده بودند؛ در کمال صحت وسلامت به استان بازگشتند

وی افزود: تا 48 ساعت آینده همه زائران اربعین به استان برگردند. از مرز شلمچه ۶۵۰ سفر انجام شده و بیش از ۱۸ هزار زائر از این مسیر اعزام و بخشی نیز در حال بازگشت هستند.

۶۵ موکب از شمال و ۱۸ موکب از جنوب استان با کاربری‌های فرهنگی، پذیرایی، اسکان و خدماتی در کشور عراق به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.

گزارشی از حال و هوای زائران اربعین در بین الحرمین که آقای منصوری خبر نگار خبر گزاری صداوسیما در سفر به کربلای معلی تهیه کرده ؛ ملاحظه فرمایید.