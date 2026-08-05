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زن ۳۶ سالهای که با پسربچه ۱۲ سالهاش به بهانه رساندن بانوان مسن به مقصد، طلاهای آنان را سرقت میکرد؛ به دام افتاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فرمانده انتظامی استان کرمان در این باره گفت: این سارق به همراه پسربچه ۱۲ سالهاش با پرسهزنی در شهر و همصحبت شدن با بانوان مسن، اعتماد آنها را جلب و به بهانه رساندنشان به مقصد، آنها را سوار خودرو میکرد.
سردار جلیل موقوفهئی ادامه داد: این زن بعد از طی مسافتی، تغییر مسیر میداد و با سلاح کلت (پلاستیکی) و چاقو، خانمها را تهدید و طلاهای آنها را سرقت کرده است.
وی با اشاره به آثار ضرب و شتم بسیاری روی بدن یکی از مالباختگان گفت: با تلاش فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان و کلانتری ۲۳، کمتر از سه چهار روز این سارق در حاشیه شهر کرمان شناسایی و دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان کرمان از مالباختگان خواست به کلانتری ۲۳ یا پلیس آگاهی کرمان مراجعه کنند و تاکنون سه مالباخته شناسایی شده است.
بگفته وی یکی از مالباختگان بانویی مسنی است که ۲۴ النگو در دست داشته،است.