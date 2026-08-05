به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۵ درجه سانتی گراد بالای صفر و الشتر با ۱۴ درجه به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین شهر‌های استان بودند.

کبری غفوری نژاد گفت: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴۴ و ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان بود.

به گفته وی در روز‌های پایانی هفته، افزایش پوشش ابر، وزش باد و بارش‌های پراکنده پدیده‌های غالب آسمان استان هستند.

غفوری نژاد با بیان اینکه در این مدت قدری از گرمای هوا کاسته خواهد شد بر لزوم مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف منابع آب و برق تأکید کرد.





