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کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان لرستان در روزهای پایانی هفته، افزایش پوشش ابر، وزش باد و بارشهای پراکنده پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: بر اساس نقشههای هواشناسی در شبانه روز گذشته پلدختر با ۴۵ درجه سانتی گراد بالای صفر و الشتر با ۱۴ درجه به ترتیب گرمترین و خنکترین شهرهای استان بودند.
کبری غفوری نژاد گفت: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۴۴ و ۲۴ درجه سانتی گراد بالای صفر در نوسان بود.
به گفته وی در روزهای پایانی هفته، افزایش پوشش ابر، وزش باد و بارشهای پراکنده پدیدههای غالب آسمان استان هستند.
غفوری نژاد با بیان اینکه در این مدت قدری از گرمای هوا کاسته خواهد شد بر لزوم مدیریت و صرفهجویی در مصرف منابع آب و برق تأکید کرد.