جانشین ستاد اربعین استان یزد با اعلام آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل برای بازگشت زائران از مرز مهران، گفت: تاکنون بیش از ۱۱ هزار زائر یزدی با ناوگان عمومی به استان بازگشته‌اند و در حال حاضر هیچ‌گونه معطلی برای انتقال زائران در مرز وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، دهستانی، گفت: ستاد اربعین استان یزد با فعالیت بیست کمیته تخصصی، برنامه‌ریزی‌های لازم را با محوریت سه هدف «امنیت، سلامت و کرامت زائران» انجام داده و با آسیب‌شناسی تجربه‌های سال‌های گذشته، اقدامات متعددی را برای ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به انتخاب مرز مهران به عنوان مرز رسمی استان یزد افزود: با پیگیری‌ها از طریق ستاد مرکزی اربعین و وزارت کشور، امسال مرز مهران به عنوان مرز رسمی استان یزد تعیین شد و موکب‌های استان یزد نیز در این مرز و همچنین در شهر شباب عراق برای ارائه خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی به زائران مستقر شدند.

جانشین ستاد اربعین استان یزد با بیان اینکه امسال حدود ۷۱ هزار نفر از استان یزد در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: از این تعداد، ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر با ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای اعزام شدند که تاکنون بیش از ۱۱ هزار نفر از آنان به استان یزد بازگشته‌اند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ناوگان اتوبوسرانی استان یزد در پایانه برکت مرز مهران در سکوی اختصاصی استان یزد مستقر است و هیچ‌گونه معطلی برای انتقال زائران وجود ندارد و اتوبوس‌ها آماده اعزام به مقصد استان یزد هستند.

جانشین ستاد اربعین استان یزد همچنین به استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل هوایی و ریلی اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌های پروازی ناشی از شرایط فرودگاه نجف، ۹ سورتی پرواز برای انتقال زائران یزدی اختصاص یافت و هزار و ۲۰۰ نفر از این طریق به کشور بازگشتند.

وی افزود: استان یزد از جمله استان‌هایی بود که از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی نیز بهره گرفت و با اعزام دو رام قطار رفت و برگشت، زمینه جابه‌جایی هزار زائر فراهم شد که بازگشت آنان نیز طبق برنامه و بدون تأخیر در حال انجام است.

جانشین ستاد اربعین استان یزد با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، خاطرنشان کرد: ۵۷ موکب استان یزد در کشور عراق و موکب‌های مستقر در مرز مهران نیز خدمات مطلوبی به زائران ارائه کردند و تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن، سریع و آسان زائران به استان یزد فراهم شده است.