معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: باید سالن‌های تخصصی در اختیار هیئت‌های ورزشی قرار گیرد و سرپرستان هیئت‌های ورزشی هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان امروز در سالن اجتماعات مجموعه المپیک اداره کل ورزش و جوانان گیلان در رشت، با اشاره رویکرد وزارتخانه در واگذاری اماکن تخصصی به فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی، گفت: تعیین تکلیف سرپرستان هیئت‌های ورزشی، توجه به قهرمانان حاضر در بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی، توجه بیشتر به ورزش بانوان و فدراسیون‌های دانش آموزی، دانشجویی، کارگری و نیرو‌های مسلح، از مهم‌ترین رویکرد‌های وزارت ورزش و جوانان است.

سیدمحمدعلی ثابت قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هم در این نشست گفت: اقداماتی که برای ارتقاء زیرساخت‌های ۵۴ فدراسیون و انجمن ورزشی در ۳۰ سال اخیر انجام شده، با تعامل با فدراسیون‌ها اتفاق افتاده است.

وی افزود: بحث اقتصاد ورزش در گیلان باید با مولدسازی دارایی‌ها و املاک در استان اجرایی شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی با تاکید بر نبود یک مدل اقتصادی برای تامین هزینه‌های ورزش گیلان، گفت: امکانات استان گیلان پاسخگوی طرح‌های نیمه تمام ورزشی در این استان نیست و هزینه‌ها باید از طریق منابع دولتی و مولدسازی دارایی‌ها تامین شود.

ابراهیم مهربان سرپرست اداره کل ورزش وجوانان گیلان نیز با اشاره به حضور ۲۶ نماینده از استان در بازی‌های آسیایی و پارا آسیایی ناگویای ژاپن، گفت: باید برای ارتقاء سطح ورزش گیلان و کسب مدال‌های المپیکی، از قهرمانان و ورزشکاران پرورش یافته استفاده کنیم.