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تریلر حامل هفت تن چوب بدون مجوز درختان جنگلی تاغ در محور رفسنجان- کرمان شناسایی و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری رفسنجان گفت: با دستور قضایی، محموله چوبهای قاچاق توقیف و برای مراحل قانونی به این اداره تحویل و راننده تریلر حامل چوبهای تاغ نیز بازداشت و برای تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی به مرجع ذیصلاح معرفی شد.
جلال حسن شاهی تاکید کرد: گونههای ارزشمند بومی از جمله گز و تاغ، نقش بیبدیلی در تثبیت خاک، مقابله با بیابانزایی، کاهش ریزگردها و حفظ تعادل اکولوژیک مناطق خشک و بیابانی دارند و هرگونه قطع یا جابهجایی غیرمجاز این گونهها، خسارتهای جبرانناپذیری به محیطزیست وارد میکند.
وی ازشهروندان خواست برای صیانت از سرمایههای ملی، هرگونه تخریب عرصههای منابع طبیعی، قطع غیرمجاز درختان و حمل مشکوک چوب را از طریق سامانههای امداد جنگل و مرتع ۱۳۹ و ۱۵۰۴ به فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن اقدام قانونی انجام شود.
درخت تاغ با سه گونه تاغ زرد یا سفید، تاغ سیاه و تاغ ترات یا بوتهای در ایران میروید و استان کویری کرمان بیشتر میزبان درخت طاق زرد است که بلندی آن به حدود پنج تا ۶ متر هم میرسد، این درختچهها به عنوان یکی از با ارزشترین گونههای گیاهی برای حفظ محیط زیست در نواحی خشک و بیابانی محسوب میشوند.
تاغزارها از نگاه کارشناسان علاوه بر تلطیف هوا و کاهش آلایندگیهای زیست محیطی به کنترل آبهای سطحی و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی را نیز کمک میکند که وجود آنهاباعث جلوگیری از پیشروی شنهای روان به شهر میشود، اما این گیاهان ارزشمند مورد سواستفاده سودجویان برای تهیه ذغال قرار میگیرند.