ناتوانی شیطان بزرگ از تقابل با تجمعات مردمی ایستادگی مردم مقابل زیاده خواهی دشمن خواست مردم ایران

ناتوانی شیطان بزرگ از تقابل با تجمعات مردمی ایستادگی مردم مقابل زیاده خواهی دشمن خواست مردم ایران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حماسه حضور مردم استان مرکزی در میادین شهری از مرز ۱۵۷ شب گذشت و آنان همچنان از ادامه مسیر اقتدار و ایستادگی می‌گویند.

آنان بر این باورند دست برتر ایران در میدان نبرد و تنگه هرمز به اذعان اردوگاه دشمن، چون مقالات چاپ شده در مجله آمریکا برگرفته از هوشمندی ایرانیان و شطرنج بازی آنان در میدان نبرد است.

مردم زیاده خواهی دشمن را زمینه ساز بسته شدن دوباره تنگه هرمز و عقب نشینی ترامپ دانسته و پیامشان از میدان شهری به میدان نبرد همچنان حمایت از مقاومت و ایستادگی رزمندگان است.