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وزش باد بهنسبت شدید، خیزش گردوخاک، انتقال ریزگردها، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در استان کرمان بهویژه نیمه شمالی و شرق تا اوایل هفته آینده پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ طبق بررسی آخرین نقشههای هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۷ از امروز (چهارشنبه) تا اوایل هفته آینده شرایط برای وزش باد بهنسبت شدید، خیزش گردوخاک، انتقال ریزگردها، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در استان کرمان بهویژه نیمه شمالی و شرق فراهم است.
همچنین در ساعات بعدازظهر در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.
لالهزاربردسیر با دمای ۸.۶ درجه خنکترین ایستگاه و رودبار جنوب، کهنوج و منوجان ۴۶.۲ گرمترین ایستگاه هواشناسی استان کرمان را طی ۲۴ ساعت گذشته تشکیل دادند.
بیشینه و کمینه دمای شهر کرمان حداقل ۱۸.۸ درجه و حداکثر ۳۳.۹ درجه طی شبانهروز گذشته بودند و دمای بیشینه کرمان برای امروز چهارشنبه ۳۴ درجه و دمای کمینه این شهر امشب ۱۸ درجه پیش بینی میشود.
کرمان پهناورترین استان کشور طبیعت چهارفصل را از مناطق کویری و گرمسیر تا مناطق کوهستانی و سردسیر را در خود جای داده است.