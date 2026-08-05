وزش باد به‌نسبت شدید، خیزش گردوخاک، انتقال ریزگردها، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در استان کرمان به‌ویژه نیمه شمالی و شرق تا اوایل هفته آینده پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ طبق بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی و پیرو هشدار سطح زرد شماره ۱۷ از امروز (چهارشنبه) تا اوایل هفته آینده شرایط برای وزش باد به‌نسبت شدید، خیزش گردوخاک، انتقال ریزگردها، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا در استان کرمان به‌ویژه نیمه شمالی و شرق فراهم است.

همچنین در ساعات بعدازظهر در نیمه جنوبی و ارتفاعات مرکزی، رشد ابر و رگبار پراکنده باران دور از انتظار نیست.

لاله‌زاربردسیر با دمای ۸.۶ درجه خنک‌ترین ایستگاه و رودبار جنوب، کهنوج و منوجان ۴۶.۲ گرمترین ایستگاه هواشناسی استان کرمان را طی ۲۴ ساعت گذشته تشکیل دادند.

بیشینه و کمینه دمای شهر کرمان حداقل ۱۸.۸ درجه و حداکثر ۳۳.۹ درجه طی شبانه‌روز گذشته بودند و دمای بیشینه کرمان برای امروز چهارشنبه ۳۴ درجه و دمای کمینه این شهر امشب ۱۸ درجه پیش بینی می‌شود.

کرمان پهناورترین استان کشور طبیعت چهارفصل را از مناطق کویری و گرمسیر تا مناطق کوهستانی و سردسیر را در خود جای داده است.