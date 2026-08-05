دهمین کمیته مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با امضای سند نهایی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر تجارت پاکستان به کار خود پایان داد؛ نشستی که دو کشور در آن بر رفع موانع تجاری، توسعه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تحقق هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تا سال ۲۰۳۰ تأکید کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این اجلاس، دو طرف بر توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل ترانزیت کالا، تقویت بازارچه‌های مرزی، تجارت تهاتری، ایجاد منطقه آزاد مشترک و گسترش همکاری‌های صنعتی توافق کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر خود با نخست‌وزیر پاکستان، وزیر نفت و منابع طبیعی این کشور و همچنین ۶ عضو کابینه پاکستان دیدار و درباره توسعه همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و تجارت گفت‌و‌گو کرد؛ دیدار‌هایی که از عزم مشترک دو کشور برای اجرای سریع توافق‌های اقتصادی حکایت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت: اکنون تهران و اسلام‌آباد، پس از پایان دهمین کمیته مشترک اقتصادی، اجرای توافق‌ها را آغاز کرده‌اند؛ توافق‌هایی که می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی دو همسایه رقم بزند.