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با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی مرحله نخست طرح آبرسانی به شهر بریس و ۷ روستای نوار ساحلی شهرستان دشتیاری سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان در آئین بهرهبرداری از این طرح با اشاره به اقدامات انجامشده گفت: در مرحله نخست ۶۲ کیلومتر خط انتقال، ۸۳ کیلومتر شبکه توزیع و یک ایستگاه پمپاژ موقت اجرا شده و برای این بخش از طرح، ۴۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
فرهاد سرگلزایی بهرهبرداری از مرحله نخست این طرح را گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای حیاتی سواحل مکران و تقویت امنیت تأمین آب شرب در یکی از مناطق راهبردی کشور برشمرد.
وی افزود: اجرای این طرح، علاوه بر کاهش وابستگی به آبرسانی سیار و رفع بخشی از مشکلات ناشی از نبود زیرساخت، زمینه ارتقای کیفیت زندگی ساکنان، تقویت ظرفیتهای سرمایهگذاری، تولید و گردشگری دریامحور و فراهم شدن بسترهای توسعه پایدار در نوار ساحلی را مهیا میکند.