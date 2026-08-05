رقابت‌های کشتی ساحلی بزرگسالان قهرمانی کشور، یادواره شهدای جنگ رمضان ۱۵ و ۱۶ مرداد در استان قزوین برگزار می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران قضاوت کننده و اعضای دبیرخانه در این مسابقات به شرح زیر است:

سرپرست فنی: رضا علی اصغری (گیلان)

ژوری: کامران سلطانی زاده (تهران)

داوران قضاوت کننده: ۱- سید فرشید میرهاشمی (آذربایجان شرقی) ۲- محسن جمشیدی (آذربایجان شرقی) ۳- افشین کاکاوند (البرز) ۴- قاسم پورکریم (تهران) ۵-ابراهیم کثرت دوست (تهران) ۶- محمد برقانی (قزوین) ۷- مهدی طاهرخانی (قزوین) ۸- بهنام مولودیان (قزوین) ۹- کیسان فلاح زاده (کردستان) ۱۰- امیرحسین امیری (کرمانشاه) ۱۱- ناصر سلطانی (کرمانشاه) ۱۲- پیمان نعمتی (گیلان) ۱۳- مهران درمانی (گیلان) ۱۴- حسین کشوری (لرستان) ۱۵- قاسم عسل چی (مازندران)

دبیرخانه فنی: میلاد فرزانه (تهران)

جدول نویسان: ایرج جبرئیلی (آذربایجان شرقی) - ابراهیم شعبان پور (البرز)