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ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران نسبت به وضعیت جوی استان، از فردا پنجشنبه تا شنبه آینده در استان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران نسبت به وضعیت جوی استان از فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد تا شنبه ۱۷ مرداد در استان هشدار داد.
هشدار جوی سطح زرد شماره ۱۵ هواشناسی مازندران
بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۵ ادارهکل هواشناسی مازندران، از پنجشنبه ۱۵ مرداد تا شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، بهویژه در ساعات بعدازظهر و شب، دامنهها و ارتفاعات غربی و مرکزی استان تحت تأثیر ناپایداریهای همرفتی قرار خواهند گرفت.
بر این اساس، وقوع رگبار باران، وزش باد، رعد و برق و در برخی نقاط احتمال آبگرفتگی موضعی، جاری شدن روانآب، افزایش حجم آب رودخانهها، کاهش دید، ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و وقوع صاعقه پیشبینی میشود.
از شهروندان، مسافران، بهرهبرداران بخش کشاورزی، دامداران، طبیعتگردان و کوهنوردان درخواست میشود ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، نکات ایمنی را رعایت کرده و از هرگونه حضور و اسکان در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
همچنین ضروری است رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط لازم را به عمل آورده و از انجام فعالیتهای گردشگری، طبیعتگردی و کوهنوردی در مناطق مستعد مخاطره تا پایان فعالیت این سامانه خودداری کنند.
ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران از دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، شهرداریها، دهیاریها، نیروهای امدادی و خدماترسان خواسته است ضمن حفظ آمادگی، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار دهند.
هشدار دریایی در استان مازندران
بر اساس اعلام روابط عمومی ادارهکل مدیریت بحران استانداری مازندران؛ به اطلاع شهروندان، گردشگران، صیادان، بهرهبرداران دریایی و فعالان حوزه حملونقل دریایی میرساند؛ بر اساس هشدار دریایی سطح زرد شماره ۱۸ ادارهکل هواشناسی مازندران، از اواخر وقت پنجشنبه ۱۵ مرداد تا اواخر وقت جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵، سواحل و آبهای ساحلی و فراساحلی استان تحت تأثیر جریانات شمالی قرار خواهد گرفت.
در این مدت، وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا پیشبینی میشود؛ بهطوری که سرعت وزش باد در نزدیکی ساحل تا ۹ متر بر ثانیه (۳۲ کیلومتر بر ساعت) و در مناطق دور از ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) خواهد رسید. همچنین ارتفاع موج در نزدیکی ساحل تا یک متر (حداکثر ۱.۶ متر) و در مناطق دور از ساحل تا ۱.۲ متر (حداکثر ۱.۹ متر) افزایش خواهد یافت.
بر اثر این شرایط، احتمال غرق شدن شناگران، غرق شدن قایقها و شناورهای گردشگری، اختلال در فعالیت صیادان پره، ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، تردد شناورها، فعالیتهای ساحلی و فراساحلی و همچنین اختلال در تردد شناورهای بزرگ وجود دارد.
* از شنا و قایقرانی در مدت فعالیت این سامانه جداً خودداری کنند.
* صیادان از هرگونه فعالیت صیادی تا پایان هشدار خودداری کنند.
* مالکان و بهرهبرداران شناورها، بهویژه شناورهای بزرگ، با رعایت کامل نکات ایمنی و هماهنگی با بنادر، از ترددهای غیرضروری پرهیز کنند.
* دستگاههای امدادی، خدماتی و مدیریت سواحل نیز ضمن حفظ آمادگی، اقدامات پیشگیرانه لازم را در دستور کار قرار دهند.