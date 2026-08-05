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فرمانده انتظامی شهرستان کرج گفت: مأموران پلیس پس از دریافت گزارش حضور یک دختر جوان روی پل عابر پیاده، بلافاصله در محل حاضر شدند و پس از حدود ۵۰ دقیقه موفق شدند دختر ۱۸ ساله را از تصمیم به خودکشی منصرف کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، پیمان گودرزی گفت: با گفتوگوی روانشناختی و ایجاد ارتباط مؤثر، مأموران انتظامی پس از حدود ۵۰ دقیقه موفق شدند دختر ۱۸ ساله را از تصمیم به خودکشی منصرف کنند و او را سالم به خانوادهاش تحویل دهند.
وی افزود: شهروندانی که در چنین شرایطی موضوع را سریع به پلیس اطلاع دهند، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناگوار دارند.
وی گفت: مراکز مشاوره مستقر در کلانتریها نیز بهصورت رایگان آماده ارائه خدمات مشاورهای به شهروندان هستند.