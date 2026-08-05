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امام جمعه چهارباغ گفت: حضور پرشور مردم در آیینهای اربعین حسینی و تجمعهای خیابانی، نشاندهنده پشتوانه مردمی جبهه حق و عامل تقویت مقاومت، دیپلماسی و میدان در برابر ظلم و استکبار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، حجتالاسلام والمسلمین دربانی، امام جمعه چهارباغ، با حضور در برنامه زنده «رهیافت» با موضوع ظلمستیزی جبهه حق گفت: حضور پرشور مردم در مراسم اربعین حسینی در کربلا و حضور دلدادگان حسینی در استان البرز با برافراشتن پرچم «یالثارات الحسین»، جلوهای بینظیر از عشق، ایمان و مقاومت مردمی بود.
وی به مجری رادیو البرز افزود: حضور مردم در عرصه تجمعهای خیابانی اهمیت فراوانی دارد، زیرا مردم پشتوانه اصلی نظام و جبهه حق هستند و حضور فرماندهان دیپلماسی در عرصه مذاکرات نیز به پشتوانه همین مردم معنا پیدا میکند.
امام جمعه چهارباغ با اشاره به نقش مردم در تقویت میدان و دیپلماسی گفت: فرماندهان میدان نظامی نیز تابع و متأثر از حضور پرشور مردم هستند و این حضور، پیام اقتدار، انسجام و ایستادگی را به دشمنان منتقل میکند.
حجتالاسلام والمسلمین دربانی با حضور در برنامه زنده رادیویی رهیافت ادامه داد: این عنایت الهی است که مردم ماهها، هر شب و روز، در صحنه خیابان حضور دارند و با پایداری خود نشان دادهاند که در مسیر حمایت از جبهه حق عقبنشینی نخواهند کرد.
وی با اشاره به نقش راهبری رهبر شهید انقلاب در تقویت باور عمومی گفت: تدابیر و راهبری رهبر شهید انقلاب در دهههای گذشته، در شکلگیری اعتماد، باور و مقاومت مردم بسیار مؤثر بوده است و امروز مردمی که مبعوث این مسیر شدهاند، دیگر عقب نمینشینند.
امام جمعه چهارباغ با بیان اینکه البرز از استانهای نخستین در برپایی تجمعهای خیابانی بوده است، افزود: این حضور نشاندهنده بصیرت، آمادگی و همراهی مردم استان در صحنههای حساس انقلاب و دفاع از ارزشهای دینی و ملی است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت به مجری رادیو البرز گفت: امروز عدهای به دنبال از بین بردن وحدت مردم هستند و نباید این مسئله را نادیده گرفت؛ وحدت اصل است و تفرقه زهری است که میتواند انسجام جامعه را هدف قرار دهد، بنابراین باید به نگاه رهبر شهید انقلاب توجه کنیم و اختلافهای موجه را در جبهه رویارویی با استکبار کنار بگذاریم.