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مدیر کل فرودگاههای مازندران گفت: پروازهای فرودگاه شهدای ساری از ساعت ۲۴ فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد برای بهسازی متوقف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل فرودگاههای استان مازندران گفت: پروازهای فرودگاه شهدای ساری از ساعت ۲۴ فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ با هدف ارتقای ایمنی پروازها، افزایش ظرفیت عملیاتی، فراهم کردن امکان پذیرش هواپیماهای پهنپیکر و تبدیل این فرودگاه به یکی از قطبهای مهم هوایی شمال کشور متوقف میشود.
کاپیتان محمدی اطاقسرا افزود: شرکت فرودگاههای کشور از قبل، کارهای مربوط به مطالعات و تعیین پیمانکار را انجام داده و قرار است در زمان تعیین شده این کار انجام شود.
مدیر کل فرودگاههای استان مازندران با اشاره به اینکه پیش بینیها اینستکه کار تعمیرات فرودگاه شهدای ساری در مدت ۳ ماه انجام شود خاطر نشان کرد: در این مدت فرودگاه شهدای رامسر برای پروازهای داخلی و خارجی و فرودگاه شهدای نوشهر برای پروازهای داخلی، آماده خدمات رسانی به مردم مازندران و دیگر مسافران هستند.
استان مازندران دارای سه فرودگاه شهدای ساری، نوشهر و رامسر است.