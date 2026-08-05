به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل فرودگاه‌های استان مازندران گفت: پرواز‌های فرودگاه شهدای ساری از ساعت ۲۴ فردا پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵ با هدف ارتقای ایمنی پروازها، افزایش ظرفیت عملیاتی، فراهم کردن امکان پذیرش هواپیما‌های پهن‌پیکر و تبدیل این فرودگاه به یکی از قطب‌های مهم هوایی شمال کشور متوقف می‌شود.

کاپیتان محمدی اطاقسرا افزود: شرکت فرودگاه‌های کشور از قبل، کار‌های مربوط به مطالعات و تعیین پیمانکار را انجام داده و قرار است در زمان تعیین شده این کار انجام شود.

مدیر کل فرودگاه‌های استان مازندران با اشاره به اینکه پیش بینی‌ها اینستکه کار تعمیرات فرودگاه شهدای ساری در مدت ۳ ماه انجام شود خاطر نشان کرد: در این مدت فرودگاه شهدای رامسر برای پرواز‌های داخلی و خارجی و فرودگاه شهدای نوشهر برای پرواز‌های داخلی، آماده خدمات رسانی به مردم مازندران و دیگر مسافران هستند.

استان مازندران دارای سه فرودگاه شهدای ساری، نوشهر و رامسر است.