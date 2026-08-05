به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار محمد شرفی فرمانده قرارگاه اربعین فراجا گفت: تا کنون سه میلیون و ۴۰۰ هزار زائر از پایانه‌های پنج استان مرزی کشور راهی عتبات عالیات عراق شده‌اند و این عملیات در نهایت آرامش، امنیت و سلامت انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه بر پایه تازه‌ترین آمار، بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از این زائران به کشور بازگشته‌اند.تصریح کرد: برای موج بازگشت زائران نیز پلیس جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های اجرایی، حوزه حمل و نقل، مواکب مردمی و مجموعه‌های امدادی و درمانی آمادگی کامل دارند.

سردار شرفی ادامه داد: زائران امانت‌های الهی در دست خادمان مستقر در پایانه‌های مرزی هستند و همه نیرو‌ها کوشش می‌کنند آنان با امنیت، صحت، سلامت و آرامش به شهر‌ها و خانه‌های خود بازگردند.

وی گفت: زائران هنگام ورود به کشور باید به ثبت مهر خروج عراق و مهر ورود جمهوری اسلامی ایران در گذرنامه خود توجه کنند و انجام این موضوع از بروز مشکلات احتمالی در ادامه مسیر جلوگیری می‌کند.

فرمانده قرارگاه اربعین فراجا ادامه داد: یکی از عوامل اصلی آسیب‌رسان به زائران، رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی است، این موضوع در اختیار خود راننده است که سلامت سفر خویش و همراهانش را مدیریت کنند.

سردار شرفی از همه زائران خواست در مسیر بازگشت استراحت کافی داشته باشند.