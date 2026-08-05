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مردم شیعه و سنی روستای قوپی باباعلی مهاباد با برپایی سفرههای نذری و مشارکت در خدمترسانی به زائران، وحدت و محبت خود به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در روستای قوپی باباعلی مهاباد، اربعین تنها یک آیین مذهبی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت وحدت، همدلی و پیوندهای اجتماعی است؛ شیعه و سنی در کنار یکدیگر پای کار آمدند تا با برپایی سفرههای پذیرایی و خدمت به زائران، ارادت خود را به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نشان دهند.
مردم قوپی باباعلی میگویند محبت به اهلبیت (ع) مرزی میان شیعه و سنی نمیشناسد و اربعین فرصتی است تا این همدلی و وحدت بیش از پیش نمایان شود.