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وزرای امور خارجه ایران و ایتالیا در تماس تلفنی بر تداوم رایزنیهای سیاسی و دیپلماتیک و همکاریهای منطقهای برای کاهش تنش ها تاکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو تایانی وزیر امور خارجه ایتالیا عصر امروز چهارشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان درباره آخرین تحولات منطقهای به صورت تلفنی گفتوگو کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همتای ایتالیایی خود را در جریان آخرین روند دیپلماتیک میان ایران و عمان قرار داد.
طرفین در این گفتوگو همچنین بر اهمیت تداوم رایزنیهای سیاسی و دیپلماتیک و همکاریهای منطقهای برای کاهش تنش ها تاکید کردند.