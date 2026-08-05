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گزینه پیشنهادی پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، برای تصدی سمت ریاست ستاد نیروی زمینی ارتش با مخالفت جدی سناتورهای جمهوریخواه، از جمله جونی ارنست سناتور ایالت آیووا، روبهرو شده و این نامزدی در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما از نیویورک، روزنامه والاستریتژورنالبا اشاره به جزئیات این بنبست سیاسی نوشت: هگست در صدد انتصاب رسمی ژنرال کریستوفر لانیو بود؛ فردی که از زمان برکناری ناگهانی ژنرال رندی جورج در ماه آوریل، سرپرستی ستاد نیروی زمینی را بر عهده دارد. با این حال، به دلیل اکثریت شکننده جمهوریخواهان در کمیته نیروهای مسلح سنا، تایید این نامزدی نیازمند رای موافق تمامی اعضای همحزبی است، اما سناتور راجر ویکر، رئیس این کمیته، پیشتر به کاخ سفید اعلام کرده که آرا کافی برای پیشبرد و تصویب نامزدی لانیو وجود ندارد.
این گزارش خاطرنشان کرد انتقاد اصلی قانونگذاران و کارشناسان نظامی به کمبود تجربه ژنرال لانیو بازمیگردد؛ چرا که او تنها شش ماه است به درجه ژنرال چهارستاره رسیده، در حالی که فرماندهان ارشد ارتش پیش از احراز این پست معمولاً حداقل ۱۸ ماه سابقه در این درجه را دارا هستند. لانیو که سابقه فرماندهی لشکر ۸۲ هوابرد را در کارنامه دارد، پس از یک تماس ویدئویی در مراسم تحلیف ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ و جلب توجه ویژه او، به سرعت مدارج ترقی را طی کرد و با حمایت هگست به معاونت و سپس سرپرستی ستاد ارتش رسید؛ انتصابی که پس از برکناری بیدلیل ژنرال جورج صورت گرفت و انتقاد شدید نمایندگان کنگره و حتی وزیر نیروی زمینی را برانگیخت.
این روزنامه با بررسی شکافهای فزاینده میان پنتاگون و نمایندگان همحزبی افزود: مخالفت با نامزدی لانیو تازهترین نشانه از ایستادگی کنگره در برابر برنامههای جنجالی هگست است. بسیاری از سناتورهای جمهوریخواه، از جمله سوزان کالینز، علاوه بر مخالفت با پیشنهاد بودجه بیسابقه ۱.۵ تریلیون دلاری پنتاگون و ابراز نگرانی از روند جنگ با ایران و کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا، از اخراج بیدلیل ژنرالهای برجسته و باسابقه ارتش به شدت خشمگین هستند. با وجود این بنبست در کمیته نیروهای مسلح سنا، ترامپ این امکان قانونی را دارد که ژنرال لانیو را بدون نیاز به رای تایید مجدد سنا، به صورت نامحدود در سمت سرپرست ستاد نیروی زمینی ارتش حفظ کند؛ هرچند تداوم این وضعیت بر عمق اختلافات میان کاخ سفید و قانونگذاران جمهوریخواه بر سر اداره وزارت دفاع خواهد افزود.