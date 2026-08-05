مردم استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف کمک به پایداری شبکه برق و حمایت از هم‌وطنان در مناطق جنوبی کشور، با رعایت الگوی مصرف، مشارکت فعالی در مدیریت بار شبکه دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شهروندان این استان با درک شرایط حساس فصل گرما و با هدف همراهی با مردم مناطق جنوبی که در شرایط دشوار دمایی قرار دارند، با اقداماتی نظیر خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری، تنظیم بهینه دمای وسایل سرمایشی و کاهش مصرف در ساعات اوج بار (پیک)، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار ایفا کرده‌اند.