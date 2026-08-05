فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری ۳ کلاهبردار حوزه مسکن به جرم تنظیم اجاره نامه‌های صوری و کلاهبرداری۱۶ میلیارد تومانی از شهروندان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن قلب گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر کلاهبرداری از طریق اجاره منزل مسکونی در شهرستان رشت، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: یک گروه ۳ نفره با اجاره یک واحد مسکونی و راه‌اندازی یک دفتر املاک ساختگی، اقدام به درج آگهی کرده و با استفاده از اجاره‌نامه‌های دست‌نویس و جعلی، یک واحد را به بیش از ۱۱ نفر اجاره دادند و ۱۶ میلیارد تومان از شهروندان کلاهبرداری کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت گفت: با تحقیقات ماموران، عامل اصلی این باند در مخفیگاهش دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شد و ۲ همدست دیگر وی هم تحت تعقیب قانون قرار گرفتند.

سرهنگ روشن‌قلب به شهروندان توصیه کرد: برای انجام معاملات ملکی به دفاتر املاک دارای مجوز رسمی مراجعه کنند و پیش از هر کاری، درخصوص مدارک مالکیت فرد مقابل استعلام بگیرند.