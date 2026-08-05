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شیر مادر به عنوان یک منبع غذایی کامل برای نوزاد، نقش مؤثر در تقویت سیستم ایمنی کودک ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شیر مادر تغذیهای سالم برای نوزادان است که میتواند کودک سلامت کودکان را تضمین کند.
کبری فرهادی مشاور شیر با اشاره به ترکیبات مغذی که در شیر مادر وجود دارد گفت:شیر مادر از نظر تأمین غذایی حاوی پروتئینها و ویتامینهایی هست که از بسیاری بیماریها پیشگیری میکند.
فاطمه میرزایی مشاور شیر افزود: تغذیه با شیر مادر اولین و مهمترین سرمایه گذاری است که مادر برای سلامت دهههای مختلف زندگی یک انسان انجام میدهد.
وی همچنین به مزیتهای شیردهی برای مادر اشاره کرد و گفت: در مادران شیرده افسردگی پس از زایمان کنترل، خونریزی پس از زایمان کمتر و به وزن دهی مناسب پس از زایمان سریعتر دست پیدا میکنند.
دکتر پارسا یوسفی گفت: شیر مادر به عنوان یک دارو برای کودک عمل میکند حتی در مواردی مثل اسهال و استفراغ شیر مادر میتواند کودک را درمان کند.
۱۰ تا ۱۶ مرداد ماه هفته شیر مادره نامگذاری شده است هدف از نامگذاری این تشویق مادران به تغذیه فرزند خود از این موهبت الهی است.