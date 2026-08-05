به گزارش خبرگزاری صداوسیما جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: نگرانی‌های مربوط به گرمازدگی و ازدحام جمعیت در مراسم اربعین امسال به‌خوبی مدیریت شد و اکنون مهم‌ترین توصیه ما به زائران، رعایت نکات ایمنی در مسیر بازگشت است.

وی افزود: زائران، به‌ویژه افرادی که با خودرو‌های شخصی سفر می‌کنند، حتماً در طول مسیر استراحت کافی داشته باشند و با عجله رانندگی نکنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: موکب‌ها تا روز جمعه همچنان به زائران خدمات ارائه می‌کنند و افراد می‌توانند در این موکب‌ها استراحت کرده و سپس سفر خود را ادامه دهند تا با سلامت کامل به مقصد برسند.

وی گفت: هدف این است که زائران نه برای خود و نه برای سایر هموطنانی که در جاده‌ها تردد می‌کنند، مخاطره‌ای ایجاد نکنند.

رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: امیدواریم با برنامه‌ریزی بهتر، خدمات‌رسانی به زائران در سال‌های آینده بیش از پیش ارتقا یابد.