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رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: موکبها تا روز جمعه همچنان به زائران خدمات ارائه میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: نگرانیهای مربوط به گرمازدگی و ازدحام جمعیت در مراسم اربعین امسال بهخوبی مدیریت شد و اکنون مهمترین توصیه ما به زائران، رعایت نکات ایمنی در مسیر بازگشت است.
وی افزود: زائران، بهویژه افرادی که با خودروهای شخصی سفر میکنند، حتماً در طول مسیر استراحت کافی داشته باشند و با عجله رانندگی نکنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: موکبها تا روز جمعه همچنان به زائران خدمات ارائه میکنند و افراد میتوانند در این موکبها استراحت کرده و سپس سفر خود را ادامه دهند تا با سلامت کامل به مقصد برسند.
وی گفت: هدف این است که زائران نه برای خود و نه برای سایر هموطنانی که در جادهها تردد میکنند، مخاطرهای ایجاد نکنند.
رئیس سازمان اورژانس کشور ادامه داد: امیدواریم با برنامهریزی بهتر، خدماترسانی به زائران در سالهای آینده بیش از پیش ارتقا یابد.