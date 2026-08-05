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معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز گفت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی اربعین حسینی، نشاندهنده حقطلبی، معنویتگرایی و حرکت جامعه در مسیر مقاومت و کرامت انسانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، فرید نجفنیا، معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز، با حضور در برنامه زنده رادیویی «رهیافت» گفت: انسانهای حقطلب در اجتماعات بزرگ حضور پیدا میکنند و قله این حرکت معنوی و اجتماعی را میتوان در فرهنگ کربلا و اربعین حسینی مشاهده کرد.
وی در برنامه زنده رادیویی رهیافت افزود: اربعین حسینی صحنهای است که انسانها را به وجد میآورد و این شور و حضور مردمی میتواند مقدمهای برای تحقق جامعهای معنوی و زمینهساز ظهور باشد.
نجفنیا با اشاره به پیامهای عاشورا و کربلا گفت: ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از مظلوم و مقابله با تعدی، از مهمترین درسهای مکتب امام حسین علیهالسلام است، خروش مردمی و هدایت آنان در مسیر مکتب اربعین حسینی، نشاندهنده حضور حق، معنویت و باور عمیق مردم به ارزشهای دینی و انسانی است.
وی با تأکید بر اهمیت اخلاقمداری در جامعه گفت: رعایت اخلاق، پرهیز از تعدی و دفاع از مظلوم، پیام روشن کربلاست و جامعهای که اهل مقاومت باشد، از پشتوانهای اساسی برای پایداری و تعالی برخوردار است.
نجفنیا به مجری رادیو البرز افزود: در جریان اربعین، مردم بدون هیچ دستهبندی و مرزبندی، از اقشار گوناگون و قومیتهای مختلف در مسیر یک هدف مشترک یعنی کرامت انسانی حضور پیدا میکنند.