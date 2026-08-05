اگر زندگی زنده یاد حسین پناهی را به صورت دوره‌ای مرور کنید، متوجه روحیه جست و جوگر و نا آرام او خواهید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد و به نقل از گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، «زندگی مجموعه مکرری است پر از امید و تخم مرغ، سوسک و فلسفه و عشق»؛ این تعبیر زنده‌یاد حسین پناهی از زندگی است.

مردی زاده روستایی در دل کوه‌های سربه‌فلک‌کشیده زاگرس در شهرستان کهگیلویه. شاعر و بازیگری که در ۴۸ سالگی درگذشت، اما با وجود عمر کوتاه خود، آثارش در دنیای شعر و بازیگری هنوز موثر و خاطره‌ساز است.