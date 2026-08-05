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فرهنگسرای قرآن با استقرار ۱۲ موکب تخصصی در مسیر حرکت عزاداران، مجموعهای از برنامههای قرآنی، فرهنگی و خدماتی را برای شرکتکنندگان در این اجتماع بزرگ مردمی اجرا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی امسال علاوه بر جلوههای پرشور عزاداری، صحنه اجرای برنامههای متنوع قرآنی نیز بود. در همین راستا فرهنگسرای قرآن با برپایی ۱۲ موکب در مسیر حرکت زائران، تلاش کرد فضایی برای انس بیشتر شرکتکنندگان با مفاهیم قرآن کریم و معارف عاشورایی فراهم کند.
در این موکبها بخشهای مختلفی از جمله معرفی پیوند قرآن و نهضت حسینی، تلاوت قرآن همراه با اهدای هدایا، معرفی خانوادهها و شهدای قرآنی، نمایش آثار هنرهای قرآنی و برنامههای ویژه نوجوانان برگزار شد. همچنین جمعی از فعالان قرآنی در این ایستگاهها با مخاطبان دیدار و گفتوگو کردند و خدمات فرهنگی و پذیرایی نیز به زائران ارائه شد.
این برنامهها با هدف بهرهگیری از ظرفیت اجتماع عظیم جاماندگان اربعین برای ترویج فرهنگ قرآنی و گسترش انس عمومی با کلام وحی اجرا شد و مورد استقبال شرکتکنندگان در این آیین قرار گرفت.
موکبهای فرهنگسرای قرآن در ضلع غربی خیابان فدائیان اسلام، از ۲۰۰ متر پس از تقاطع پل بعثت تا ورودی شهرری و در محدوده غرفههای ۲۳۱ تا ۲۴۴ مستقر بودند و همزمان با برگزاری پیادهروی جاماندگان اربعین به ارائه خدمات فرهنگی، قرآنی و آموزشی پرداختند.