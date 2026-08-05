به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نتایج نهایی مرحله نخست بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم به همراه جزئیات زمان‌بندی و نحوه برگزاری مرحله دوم (آزمون شفاهی) از سوی دبیرخانه آزمون حفظ تخصصی قرآن کریم منتشر شد.

بر اساس این اطلاعیه، پس از اعلام نتایج اولیه آزمون کتبی و ثبت اعتراض از سوی برخی داوطلبان، بررسی‌های لازم انجام شد و نتایج نهایی مرحله نخست در سامانه آزمون حفظ تخصصی قرآن کریم منتشر شده است. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به این سامانه، کارنامه خود را دریافت کنند.

همچنین پذیرفته‌شدگان مرحله نخست باید از ۱۷ تا ۲۴ مردادماه با مراجعه به سامانه آزمون حفظ تخصصی، نسبت به انتخاب نوبت و حوزه برگزاری آزمون شفاهی اقدام کنند. این فرآیند با هدف تسهیل ارائه خدمات به حافظان قرآن و فراهم شدن امکان انتخاب زمان و محل آزمون براساس اولویت داوطلبان پیش‌بینی شده است و در این مرحله نیازی به پرداخت هزینه نیست.

برگزارکنندگان این آزمون تأکید کرده‌اند که مراجعه نکردن داوطلبان در بازه زمانی تعیین‌شده، به منزله انصراف از شرکت در نوبت نخست آزمون شفاهی تلقی خواهد شد و امکان حضور در این مرحله برای آنان وجود نخواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آزمون شفاهی نوبت نخست در استان‌های مختلف کشور از ۳۱ مرداد تا ۱۳ شهریورماه برگزار می‌شود و تاریخ دقیق آزمون هر داوطلب هنگام انتخاب حوزه و نوبت در سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

داوطلبان برای مشاهده نتایج نهایی، دریافت کارنامه و انتخاب نوبت آزمون شفاهی می‌توانند به سامانه آزمون حفظ تخصصی قرآن کریم به نشانی Azmoonhefz.telavat.ir مراجعه کنند.

آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هر ساله با هدف سنجش توانمندی حافظان و اعطای مدارک تخصصی معادل مدارک دانشگاهی در سطوح مختلف برگزار می‌شود و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی حوزه حفظ قرآن در کشور به شمار می‌رود.